Veja onde assistir Flamengo x Athletico pela Copa do Brasil ao vivo

Flamengo e Athletico Paranaense jogarão na noite desta quarta-feira (27), no Maracanã, disputando uma vaga na final da Copa do Brasil 2021. O clima é de decisão e o clima é de ansiedade para ambas as torcidas. Veja onde assistir Flamengo x Athletico!

O vencedor do duelo desta noite deve encarar o Atlético Mineiro na finalíssima. O time mineiro já encaminhou a classificação para a decisão após vencer o Fortaleza na ida por 4 a 0. O jogo de volta acontece também nesta quarta.

No Maracanã, qualquer empate leva para os pênaltis já que a partida da semana passada terminou em 2 a 2 e o critério do gol fora não é aplicado no torneio nacional.

A equipe de Renato Portaluppi enfrenta uma pequena crise com a torcida e não vence há três jogos. Para piorar, o time vem de derrota no clássico contra o Fluminense, o que ocasionou vaias da torcida ao final do jogo do último sábado (23).

Com isso, o sonho do tricampeonato brasileiro seguido ficou bem distante para os cariocas. Logo, a classificação hoje é uma boa oportunidade para acalmar o clima com a torcida.

Para estancar a crise e já voltar a pensar no Brasileirão, o comandante do Mengão deve ir a campo com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira; Vitinho (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Arrascaeta e David Luiz, sem condições físicas para atuarem, são os desfalques.

Já o recém contratado Alberto Valentim deve escalar os 11 do Furacão com Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; David Terans, Nikão e Renato Kayzer. Matheus Babi e Richard desfalcam a equipe paranaense.

Quem apita o jogo é o goiano Wilton Pereira Sampaio. No VAR, o também goiano Elmo Resende Alves Cunha.

Veja onde assistir Flamengo x Athletico

O confronto será às 21h30 com transmissão da Globo, Sportv2 e Premiere. Flamengo e Athletico estão acostumados a disputarem decisões nos últimos anos. Nas duas últimas edições de Copa do Brasil, os times se enfrentaram. Em 2019, a equipe do Paraná triunfou no Rio de Janeiro e acabou traçando o rumo até ser campeão contra o Internacional.

No ano seguinte, foi a vez do Flamengo dar o troco. Conseguiu vencer os dois jogos, por 1 a 0 e 3 a 2 e avançou na competição.

Além disso, no começo de 2020, este confronto definiu também a Supercopa do Brasil, que acabou sendo vencida pelos cariocas.