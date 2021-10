Vice-governador e reitor da UniEVANGÉLICA inauguram Laboratório de Eficiência Energética Fotovoltaica em Anápolis

Foi inaugurado nesta quinta-feira (28) em solenidade com o vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania) e o reitor Carlos Hassel Mendes o Laboratório de Eficiência Energética Fotovoltaica da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).

A iniciativa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em parceria com o programa Goiás de Resultados, do qual Tejota é coordenador.

Entre os projetos trabalhados na unidade, está o estudo da viabilidade econômica e ambiental da implantação de microusinas fotovoltaicas no Nordeste goiano, contribuindo para atender à demanda energética da região, além de ser uma alternativa de renda à população. Esses municípios foram escolhidos a fim de alavancar seus indicadores econômicos e desenvolvimento humano.

Além disso, a parceria entre a instituição de ensino e o Governo de Goiás busca fomentar a produção de energia de fonte renovável, o que auxilia na preservação do meio ambiente e ainda diminui a dependência em relação a outros tipos de geração. “A matriz energética é hoje um problema grave, que precisamos enfrentar com estudo, boas parcerias e de forma séria. Precisamos promover meios mais sustentáveis de geração de energia e também reduzir a dependência do modelo hidrelétrico, que acaba sujeito à ocorrência de chuvas”, salientou o vice-governador.

O reitor da universidade, Carlos Hassel Mendes, agradeceu a parceria do governo estadual para a implantação do projeto. “Esse é um dia importante para todos nós. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há algum tempo e vai ajudar a difundir esta tecnologia, com o auxílio dos nossos acadêmicos das áreas técnicas. A ideia é que possamos avançar e socializar esse tipo de geração de energia e levar isso a todos os cantos do nosso Estado”, explicou.

Valorização da ciência

Tejota destacou ainda a importância da ciência e a pesquisa nos avanços obtidos pela sociedade. “O que alcançamos hoje é fruto de muito estudo, de homens e mulheres que se dedicaram para promover o progresso e os instrumentos para melhorar e transformar a vida das pessoas. É por isso que iniciativas como essa têm o meu apoio e a colaboração da equipe do Goiás de Resultados”, afirmou.

“O que estiver ao meu alcance, como agente público, para solucionar problemas históricos que afligem a população, eu estou à disposição. Queremos deixar não um legado não de governo, mas políticas de Estado, que ultrapassam mandatos. E o Goiás de Resultados tem me ajudado a cumprir essa missão. Nós não trabalhamos com achismos, mas com base em dados para, de fato, fazer a diferença na vida dos goianos e atender aquilo que eles esperam de nós”, concluiu.