Mergulhado em crise, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, neste sábado, às 19h00, tentando se manter vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2021. Flamengo x Atlético Mineiro – Saiba onde assistir e qual a escalação dos times!

Eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira (27), o time do balançado Renato Gaúcho quer vencer o atual líder da competição para diminuir a diferença de pontos e nutrir esperanças de uma possível arrancada na reta final do campeonato, podendo resultar em um tricampeonato consecutivo.

O resultado do meio de semana fez o clima pesar no Flamengo. Segundo colunistas que cobrem o clube, Renato chegou a pedir demissão do clube, mas foi demovido da ideia pela diretoria.

Com 13 pontos de diferença, o time mineiro encara o jogo desta noite como uma verdadeira final. Se vencer, abre 16 pontos de vantagem para o principal rival na luta pelo título e se consagra como virtual campeão do Brasileirão.

Em caso de empate, o time do técnico Cuca também fica em situação confortável na tabela de classificação, pois mantém os 13 pontos de vantagem e dificulta uma possível reviravolta no torneio.

Para estancar a crise e tentar reviver no Brasileiro, Renato Gaúcho deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira, Thiago Maia (Vitinho) e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.

A equipe é a mesma que perdeu para o Furacão no meio da semana. A única troca deve ser a entrada de Vitinho no meio campo, recuando Andreas Pereira para a posição original de volante.

Já Cuca deve ir para a decisão com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Keno (Diego Costa).

A expectativa é de um Maracanã lotado com mais de 50 mil presentes. Vale lembrar que este é o primeiro jogo liberado para ter 100% da presença de público nos estádios.

Quem quiser acompanhar a grande decisão do final de semana, válida pela 29° rodada do Brasileirão, terá que assinar o Premiere FC. A partida de Flamengo x Atlético Mineiro será exclusiva do canal fechado e não será exibida em canal aberto.