Motorista de aplicativo agride passageira com facão por causa de R$ 1 em Anápolis; vídeo

Um motorista de aplicativo agrediu uma passageira por causa de R$ 1. O caso foi registrado nesta sexta-feira (29), em Anápolis. O objeto utilizado para o ataque foi um facão que estava guardado no veículo.

Câmeras de segurança de um supermercado flagraram o instante da agressão. A vítima prestou queixa na delegacia e já fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Ao Portal 6, a vítima deu detalhes sobre o ocorrido. Segundo ela, o carro foi solicitado no Anápolis City para ir até o Boa Vista e então condutor fez uma rota diferente do usual, dando mais voltas e passando pela BR em alta velocidade.

Ao chegar no destino, a mulher afirmou que reclamou do preço da tarifa e disse que não iria pagar o valor total que tinha dado R$ 11. Ela disse que entregou R$ 10 ao motorista e pediu para que ele deixasse o valor restante para abater no valor da próxima corrida, como é de praxe no aplicativo.

Posteriormente a agressão, de acordo com a vítima, o profissional teria dito: “essa é pra você aprender a respeitar os outros”. O Portal 6 não conseguiu contato com o motorista de aplicativo. A Polícia Civil (PC) investigará o caso.

Assista ao vídeo da agressão: