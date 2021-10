O que abre e fecha no feriado prolongado de Finados em Anápolis

Novembro já começará com dois dias de descanso para os moradores de Anápolis que aguardam ansiosamente pelos feriados.

Isso porque, além do tradicional Dia de Finados – no dia 02 de novembro, segundo o calendário nacional – ocorrerá também a comemoração “atrasada” do Dia do Servidor Público.

Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura Municipal decidiram adiar a data, celebrada normalmente dia 28 de outubro, jogaram o dia de descanso para a segunda-feira (1º) a fim de emendá-lo com o feriado do dia seguinte.

Sendo assim, todos os serviços de repartições públicas, como Vapt-Vupt, Rápido e Disk 156, não terão expediente e só retornam o atendimento ao público na quarta-feira (03).

A exceção fica apenas para os serviços de urgências e emergência, como os da área de saúde, que continuam funcionando em escala de plantão.

Confira a lista completa do que abre e fecha em Anápolis nos dias 1º e 02 de novembro.

Urban – Urban – Tabela padrão na segunda-feira (1º) e programação de domingo na terça (02), com inclusão de rotas para cemitérios conforme demanda.

Brasil Park Shopping – Horário normal na segunda e lojas abertas das 14h às 20h na terça. Já a praça de alimentação começará os serviços a partir das 11h e seguirá até às 22h.

Anashopping – Funcionamento normal na segunda e das 14h às 22 na terça.

Comércio – Lojas funcionam em horário comercial normalmente durante a segunda e paralisam os serviços na terça.

Saúde – todas as unidades essenciais segue abertas 24h, em escala de plantão.

Rápido – Não funciona.

Disk 156 – Não funciona.

Vapt Vupt – Não funciona.

Bancos – Conforme a Febraban, devem funcionar normalmente na segunda. Na terça, serviços de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição.