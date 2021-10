13º salário do Bolsa Família em 2021: veja o que já sabe

Para quem não lembra, em 2019, os inscritos do Bolsa Família puderam contar com o recebimento de um 13º salário. Porém, no ano passado o Abono Natalino acabou não sendo pago. Bom, e agora, como ficará o 13º salário do Bolsa Família em 2021?

Antes de tudo, vale lembrar que o benefício será substituído, em novembro, pelo Auxilio Brasil. Que, no geral, irá atuar igual ao Bolsa Família, beneficiando famílias que se encontram em pobreza ou pobreza extrema.

13º salário do Bolsa Família em 2021

Primeiramente, o 13º salário pago do Bolsa Família foi equivalente ao valor da parcela tradicional que o cidadão recebeu ao longo de todo período. Assim, caso o abono natalino venha a ser pago este ano, deve seguir o mesmo cronograma de 2019, sendo pago no mês de dezembro.

Além disso, a liberação do abono em 2019 ocorreu através de uma Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente, Jair Bolsonaro que viabilizou a criação do pagamento do 13º salário para os inscritos do Bolsa Família.

Basicamente, a liberação do 13º salário aos beneficiários fazia parte do pacote de medidas da campanha eleitoral do presidente, Jair Bolsonaro.

O abono natalino será pago esse ano?

O Governo Federal ainda não determinou se haverá ou não o pagamento do 13º salário do Bolsa Família. Os esforços do momento se concentram na implementação do Auxílio Brasil. Conforme já citado, o benefício irá substituir o atual Bolsa Família – podendo pagar um valor maior e ainda agregar mais pessoas.

Além disso, vale lembrar que no ano passado o governo acabou não liberando o 13º salário do Bolsa Família, por conta da pandemia da Covid-19. No entanto, como o 13º salário foi instituído através de uma Medida Provisória, a mesma perdeu a validade em outubro de 2020.

Bolsa família e Auxílio Emergencial até 2023

Por fim, devido à dificuldade em avançar com a liberação do Auxílio Brasil e com a proximidade do término do Auxílio Emergencial, o governo está estudando uma nova prorrogação do benefício emergencial exclusivamente para os inscritos do Bolsa Família.

Logo, a nova prorrogação poderá ser paga até janeiro de 2023, com valor médio de R$250,00 e poderá ser cumulativa com o valor recebido do Bolsa Família. No entanto, o tema ainda está sendo discutido pelo governo e também não há uma confirmação.