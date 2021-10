Show de Gusttavo Lima é uma das grandes atrações para este feriadão em Goiás

Com a agenda de shows a todo o vapor, o cantor Gusttavo Lima se apresenta na próxima segunda-feira (1°) na cidade de Morrinhos, em Goiás.

O evento é um dos mais aguardados para quem busca curtir o feriadão e fará parte da programação do Expo Morrinhos 2021.

A expectativa é que mais de 10 mil pessoas compareçam no local.

Seguindo os protocolos sanitários, os interessados em participar da festividade deverão seguir alguns protocolos como: utilização de máscara facial PFF2 ou N95 ao longo de todo o evento, além de apresentação do cartão de vacina com o registro de pelo menos a 1ª dose ou do teste negativo contra a doença feito com até 72h de antecedência.

Este será o primeiro evento no qual o cantor vai apresentar as músicas do seu mais novo álbum ” ‘Buteco in Boston’ volume 2″, lançado na última quinta-feira (28).