Prefeitura de Anápolis pede que Polícia Civil investigue conselheiro tutelar do município

O Conselho Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Anápolis notificou, no último dia 27, conforme registro no Diário Oficial do Município (DOM), um conselheiro tutelar identificado apenas pelas iniciais G.F.B

Ele foi suspenso por 45 dias, de forma não remunerada, a contar da data da publicação no documento.

A decisão foi tomada, por maioria absoluta, após reunião do colegiado. Neste mesmo dia houve a convocação da conselheira tutelar suplente, Bárbara Morgana Mesquita Cavalcante.

O Portal 6 procurou a Prefeitura de Anápolis para saber mais informações sobre o Processo Administrativo (PAD) contra o profissional, mas não houve resposta até o momento desta publicação.

No entanto, a reportagem apurou com fontes internas e externas que o rapaz já respondeu a diversos PAD’s desde que foi eleito em 2019.

Mas dessa vez a gravidade parece ser maior. É que, dois dias após a suspensão, a Gerência de Corregedoria do Município (CGM) encaminhou o processo à Polícia Civil ‘para adoção de medidas investigatórias à luz da norma processual penal.

O ofício tem a assinatura da com a assinatura da secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins.

Uma cópia também foi enviada para ciência do Ministério Público.