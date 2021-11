Descubra lugares em Goiás onde os pets podem descansar em paz

A perda de um animal de estimação pode ser bastante dolorosa para uma família.

Nada mais justo do que encontrar um lugar digno para enterrar o querido bichinho que, para muitos, também é considerado um membro da família.

Por isso, o Portal 6 realizou uma pesquisa e localizou em Goiás dois cemitérios desenvolvidos para receber animais de estimação.

Um deles é o Memorial Jardim dos Animais, localizado em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.

Entretanto, a estrutura atende todo o Estado de Goiás. Lá, são realizados sepultamentos em duas modalidades.

Uma delas é o sepultamento em túmulo individual não perpétuo, que é quando o animalzinho recebe uma lápide personalizada por um período de dois anos.

Passado esse período, a ossada do pet é levada para outro departamento do cemitério e o jazigo fica liberado para novos sepultamentos.

Outro formato é o sepultamento em túmulo individual perpétuo. Nesse caso, o pet também recebe uma lápide personalizada mas a ossada permanece no local e o túmulo pode ser reutilizado para outros pets da família.

O outro cemitério pet de Goiás fica em Valparaíso, também no Entorno.

O Pet Garden realiza tanto serviços de cremação quanto de sepultamento, oferecendo a remoção do corpo do bichinho – em um raio de 50 km do centro de Brasília. Existe também sala de despedida, para que o dono possa prestar uma última homenagem ao animal.

Em caso de cremação, eles disponibilizam uma espécie de recipiente próprio para armazenar as cinzas do animal. O sepultamento é realizado no parque do cemitério, com agendamento prévio.