Últimos dias para se inscrever no vestibular de Medicina da UniEVANGÉLICA 2022/1, um dos melhores cursos do país

Considerado um dos quatro melhores do país, o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas até esta segunda-feira (1º de novembro), para pagamento com boleto e até sexta-feira (05) para quem pagar por cartão de crédito.

O início das aulas será no 1º semestre de 2022. Esta é a grande oportunidade de estudar em uma das melhores instituições de ensino do país.

O curso de medicina da UniEVANGÉLICA também é um dos quatro melhores do Brasil, conforme o índice CPC/Enade do MEC.

As provas serão no dia 7 de novembro pelo site da UniEVANGÉLICA.

Em tempo

O curso de Medicina da UniEVANGÉLICA atingiu nota máxima no MEC e se tornou um dos melhores do país.

Desde o início da vida acadêmica, os estudantes têm acesso ao que há de mais moderno em termos de laboratórios e ensino prático, fazendo com que a instituição prepare médicos e médicas com excelência para o mercado de trabalho.