Em passeio em Caldas Novas, idosa morre engasgada com pedaço de carne

Moradora de Goiânia, e a passeio em Caldas Novas por conta do feriado, uma mulher de 73 anos acabou falecendo após engasgar com um pedaço de carne.

A fatalidade ocorreu na segunda-feira (1º), enquanto a idosa almoçava em um restaurante da cidade.

Ao Portal 6, o Sargento Venâncio, do Corpo de Bombeiros do Município, relatou que a corporação encontrou a mulher inconsciente, apoiada em uma colega e com dificuldades para respirar.

Foram realizadas manobras para desobstruir as vias aéreas da vítima e tentar retirar o alimento que causou o engasgado, mas sem sucesso.

As manobras ocorreram ao mesmo tempo em que a ambulância se deslocava para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Ao remover a vítima para a unidade de saúde, a equipe médica enfim conseguiu retirar o pedaço de carne, mas a idosa acabou falecendo.