Homem foge da prisão domiciliar e volta à cadeia para não ficar trancado com a esposa

Um albanês, de 30 anos, decidiu sair da prisão domiciliar e fugir até a delegacia para solicitar o retorno à cadeia.

O caso aconteceu em Guidonia Montecelio, município da província de Roma, mas o desejo inusitado acabou chocando pessoas no mundo todo.

Aos policiais, ele contou que preferiria voltar para atrás das grades do que ficar no mesmo apartamento com a atual companheira.

Nas alegações, ele contou que ela seria temperamental e que ele temia que perdesse o controle e acabasse cometendo outro crime contra a parceira.

Diante da fuga do domicílio, as autoridades o enquadraram no artigo de evasão e tiveram de ‘atender o pedido’ do homem.

Ele foi encaminhado à prisão de Rebibbia, em Roma, e deverá responder criminalmente pelo ato.