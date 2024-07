Açougue lista as carnes certas para comprar e economizar no fim do mês

Especialista renomado no assunto trouxe o veredito sobre aquelas que não podem sair da lista de compras

Magno Oliver - 15 de julho de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / @emersonacougueiro)

Escolher as melhores carnes no açougue sem gastar muito pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se busca qualidade e economia.

Até porque convenhamos, se você não tem muita experiência ou alguém que entenda para te ajudar, ir ao açougue pode ser um pesadelo.

A partir disso, um açougueiro viralizou nas redes sociais fazendo uma lista de indicações de carnes específicas para determinados tipos de preparos na cozinha para te ajudar a economizar. Spoiler: ele não fala da picanha!

Açougueiro lista os melhores cortes de carne para comprar no começo do mês

O perfil no Instagram do açougueiro @emersonacougueiro viralizou nas redes sociais com um tutorial diferenciado e muito útil para quem faz compras diárias.

No vídeo, ele aparece ajudando todo mundo que não entende de carne a aprender a comprar direitinho os cortes para consumir no decorrer da semana

Por exemplo, para o preparo de estrogonofe, ele indica o corte de bombom de alcatra. Já para a carne moída, por exemplo, ele indica o patinho.

Assim, o tutorial se mostrou muito útil e traz um compilado de dicas de carnes vermelhas que usamos para preparar o almoço e o jantar.

Confira a lista completa de carnes indicadas:

– Melhor carne para fritar: Alcatra;

-Melhor carne para bife acebolado: Contra filé:

– Melhor carne para bife à parmegiana: Coxão mole;

– Melhor carne para bife à milanesa: Miolo da alcatra; 100% macia e tem uma leve camada de gordura, trazendo suculência.

– Melhor carne para panela de pressão: Paleta;

– Melhor carne com aquela gordurinha: Ponta de peito bovino;

– Melhor corte para carne moída: Patinho;

– Melhor carne para estrogonofe: bombom do alcatra. 100% magra, muito macia e com estruturas similares ao filé mignom.

– Melhor carne para sopa – Músculo bovino;

– Melhor carne para air fryer: Fraldinha.

Por fim, confira o vídeo completo com as dicas do especialista:

