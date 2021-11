Morre Bob Coveiro, cãozinho que viveu em cemitério por 10 anos depois do falecimento da dona

Faleceu nesta semana um cachorrinho que passou os últimos 10 anos vivendo dentro de um cemitério, após ter perdido a dona. O caso aconteceu em Taboão da Serra (SP).

De acordo com o portal A Tribuna, ‘Bob Coveiro’ teria saído do Cemitério da Saudade caminhando, quando foi atropelado por um moticiclista, que fugiu do local sem prestar socorro.

Trabalhadores da região contaram sobre a história comovente do animalzinho.

A tutora de Bob faleceu há uma década e, desde então, não importa o que fizessem, ninguém conseguia tirar o cachorrinho das terras do cemitério.

Familiares da mulher até foram lá para o resgatar e cuidar dele, mas ainda assim ele fugia e retornava para o local.

Os funcionários contam que a única solução que encontraram foi adotar o cachorro para que ele continuasse protegido enquanto permanecia ao lado da dona.