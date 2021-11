Mulher viraliza na internet após pedir ajuda na prefeitura para encontrar ficante desconhecido

Uma jovem paulista, de 28 anos, comoveu a internet após beijar um rapaz, morador de Ponta Grossa, no Paraná. Isso porque ela não sabia nem mesmo o nome dele e decidiu criar uma ‘força-tarefa’ na internet para o encontrar.

Ela recorreu ao Instagram da Prefeitura do município, pedindo que localizassem o garoto, pois ela não gostaria de retornar para a cidade natal sem o ‘bigodinho’, o jovem que ela havia conhecido durante uma festa.

No Twitter, a paulista postou sobre o encaminhamento da busca pelo rapaz e a reposta que o órgão teria dado a ela.

“Oi Amanda! Voltou para São Paulo sem o bigodinho?”, perguntou o perfil da prefeitura de Ponta Grossa.

Diante da falta de sucesso, diversos internautas passaram a retuitar o post de Amanda e marcar alguns amigos, para fazer com que o tuíte chegasse até ele.

Para a felicidade de todos, o ‘bigodinho’, identificado como Luiz Guilherme, acabou recebendo a notícia e procurou a jovem.

Os dois saíram de novo e, nas redes sociais, eles postaram sobre o encontro que tiveram, com direito até a vinho.

“Deu tudo certo, to no date com o bigodinho. O amor venceu”, publicou a jovem no Twitter.