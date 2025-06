Os 6 filmes mais esperados pelo público para 2026

Ruan Monyel - 18 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Com produções aguardadas, continuações de franquias de sucesso e adaptações de obras literárias, 2026 é um ano cheio para os amantes do cinema.

O público está contando os dias para ver seus personagens favoritos de volta às telas, afinal, essas estreias prometem atrair desde os fãs mais antigos até as novas gerações.

Cada um dos títulos já vem despertando a curiosidade do público, e apesar de ter algum tempo até o lançamento, essas produções prometem muitas emoções.

Os 6 filmes mais esperados pelo público para 2026

1. O Morro dos Ventos Uivantes

Marcado para estrear em 14 de fevereiro de 2026, este novo olhar sobre o clássico de Emily Brontë será dirigido por Emerald Fennell, vencedora do Oscar.

A história intensa entre Heathcliff e Catherine, ambientada nos pântanos de Yorkshire, ganha nova vida com a atuação de Margot Robbie e Jacob Elordi.

2. Pânico 7

A icônica franquia de terror retorna no fim de fevereiro com o aguardado “Pânico 7”.

O novo capítulo pretende resgatar a tensão e o suspense das primeiras edições, com cenas fortes e muita tensão com presença do Ghostface.

3. Todo Mundo em Pânico

Para os fãs do humor, a nova edição de “Todo Mundo em Pânico” chega em 2026, prometendo satirizar as produções atuais com muito exagero e sarcasmo.

Os filmes conquistaram o público há cerca de 20 anos atrás, e o novo capítulo pretende resgatar essa legião de fãs.

4. Toy Story 5

A Pixar não para de emocionar. “Toy Story 5” deve mergulhar novamente nos dilemas existenciais dos brinquedos mais amados do cinema.

Embora a trama esteja sob sigilo, é certo que o filme explorará ainda mais as emoções, a amizade e o amadurecimento.

5. Homem-Aranha: Um Novo Dia

O herói mais querido da Marvel retorna em uma nova fase. “Um Novo Dia” deve trazer grandes mudanças no universo do Homem-Aranha.

A promessa é de um filme visualmente impressionante e com um roteiro que mexa com o coração dos fãs.

6. Jumanji 3

Por fim, a franquia “Jumanji” continua sua trajetória de sucesso com mais uma sequência repleta de ação e humor.

Os personagens retornarão a um jogo ainda mais perigoso, com fases inéditas, garantindo diversão para toda a família.

