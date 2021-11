Candidatos à Presidência da OAB Anápolis participam de debate no Portal 6

A partir das 20h30 desta quinta-feira (04) os advogados e advogadas de Anápolis terão a oportunidade de assistir ao confronto de ideias entre candidatos à Presidência da Subseção da OAB Anápolis.

Samuel Santos, da Chapa 05, e Jeovah Júnior, da Chapa 07, confirmaram presença. Regis David, da chapa 01, também foi convidado, mas declinou de participar alegando compromissos no horário.

O debate é transmitido ao vivo no Facebook e no canal do YouTube do Portal 6.

Assista