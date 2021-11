Você sabia que ter conhecimento sobre o número do seu Programa de Integração Social (PIS) é importante em inúmeras situações em sua vida ativa de trabalho? Por isso, hoje iremos te mostrar como descobrir o número do PIS pelo CPF. Veja:

Além disso, vamos te mostrar como acessá-lo de maneira fácil, prática e rápida, para quando não conseguir localizá-lo em seus documentos.

O que é PIS?

Basicamente, o PIS nada mais é do que uma contribuição social que todas as empresas fazem em uma conta específica, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e abono salarial dos seus funcionários. Logo, o objetivo desse fundo é garantir que os trabalhadores brasileiros consigam ter acesso a diversos benefícios e direitos trabalhistas.

Hoje em dia, o número PIS pode ser encontrado em alguns documentos físicos, tais como: carteira de trabalho, extrato do FGTS, cartão cidadão e na Agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Entretanto, também é possível encontrar o número PIS através de alguns canais digitais, mediante a apresentação do CPF. Veja:

Como descobrir o número do PIS pelo CPF?

Sem demora, para consultar seu PIS pelo CPF, basta realizar um cadastro no site Meu INSS. Basicamente, o Meu INSS é um portal digital do Governo Federal que reúne diversos serviços beneficiários do INSS. Para realizar o primeiro acesso no site, é preciso:

– Primeiro, acesse o Meu INSS através do site ou aplicativo;

– Em seguida, clique em cadastrar senha;

– Ademais, autentique o seu usuário;

– Depois, realize o login através do gov.br,

– Por fim, acesse os serviços gratuitos.

Após realizar seu cadastro na plataforma Meu INSS, já é possível consultar o seu PIS usando apenas seu número de CPF. Assim:

– Acesse o portal Meu INSS;

– Preencha os dados de login e senha;

– Confirme o seu e-mail e acesse novamente o site;

– Ao ter o acesso permitido, você verá no canto superior direito os dados do usuário, que contém: seu nome, CPF e o PIS.

Logo, essa é uma das formas mais seguras e fáceis de consultar o número do PIS através da internet. É uma boa alternativa para momentos onde não é possível ter em mãos nenhum documento físico.