O que você precisa saber antes de usar o chuveiro elétrico

A combinação entre água e eletricidade pode ser perigosa se manuseada incorretamente

Ruan Monyel - 17 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Michael Schneider)

O chuveiro elétrico é um dos aparelhos mais utilizados nos lares brasileiros, principalmente por sua praticidade e custo-benefício.

Porém, o que muitos não sabem é que ele exige cuidados específicos para garantir a segurança de quem o utiliza e prolongar sua vida útil.

A combinação entre água e eletricidade pode ser perigosa se manuseada incorretamente, e erros simples podem causar desde choques até danos irreversíveis ao equipamento.

Quando um usuário tenta ajustar a temperatura com o chuveiro elétrico ligado, pode ocorrer o risco de choque, mesmo que o aparelho conte com sistemas de proteção.

O contato direto com partes metálicas ou com a água quente saindo do chuveiro pode criar um circuito de condução perigoso.

Outro problema é o desgaste da resistência, pois mudanças bruscas de temperatura, feitas enquanto o chuveiro está ligado, podem queimar ou reduzir significativamente a durabilidade da peça.

Isso sem contar os chamados arcos elétricos, um fenômeno que ocorre quando há uma interrupção abrupta ou conexão, gerando faíscas e até curto-circuito.

Para evitar todos esses riscos, a primeira recomendação é simples, mas essencial: desligue o chuveiro elétrico antes de qualquer alteração na temperatura.

Depois disso, mude a temperatura para qual desejar, e então, use o equipamento novamente com segurança.

Em alguns modelos mais modernos, é possível fazer ajustes com o aparelho ligado, mas ainda assim, o ideal é evitar mudanças drásticas de temperatura.

Por fim, vale sempre conferir se a instalação elétrica da sua casa está em boas condições, e em caso de dúvida, o melhor é chamar um eletricista qualificado.

Ao seguir essas orientações simples, você garante um banho mais seguro e confortável, além de preservar o funcionamento do seu chuveiro.

