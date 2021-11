Nesta quinta-feira (04) informa o Sine Anápolis que 361 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

70 – Vagas para Motorista Carreteiro

03 – Vagas para Pintor de Paredes

01 – Vaga para Promotor de Vendas

01 – Vaga para Retificador de Motores de Veículos

01 – Vaga para Retireiro

06 – Vagas para Serralheiro

01 – Vaga para Supervisor de Vendas Comercial

01 – Vaga para Tapeceiro de Móveis

01 – Vaga para Técnico em Suporte de TI

01 – Vaga para Técnico em Saúde Bucal

07 – Vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

02 – Vagas para Técnico Mecânico em Ar Condicionado

03 – Vagas para Torneiro Mecânico

03 – Vagas para Tratorista Operador de Roçadeira

01 – Vaga para Tratorista Agrícola

01 – Vaga para Vaqueiro

04 – Vagas para Vendedor de Serviços

03 – Vagas para Vendedor Porta a Porta

06 – Vagas para Vendedor Pracista

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.