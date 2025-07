Não é no Calixtolândia: morador de Anápolis mostra que “Rua do Job” fica em outro endereço

Internauta viraliza ao mostrar que a verdadeira "Rua do Job" existe mesmo E não tem nada a ver com o bairro mais quente da cidade

Da Redação - 09 de julho de 2025

Morador mostrou que a Rua do Job existe mesmo, mas não fica no Bairro Calixtolândia. (Foto: Reprodução e Google Street View)

Em Anápolis, o Bairro Calixtolândia vive no imaginário popular como uma região de motéis e programas — fama reforçada por piadas, memes e o bom humor do anapolino.

Não à toa, quando o termo “job” passou a ser usado nas redes sociais com conotação sexual, surgiu a brincadeira: “a Rua do Job só pode ser no Calixtolândia”.

Mas, como toda boa zoeira, a piada esbarrou na realidade. A tal “Rua do Job” existe mesmo. Mas o nome completo é Rua Job Cavalcante, em homenagem a uma pessoa, e fica no Bairro Maracanã.

Quem mostrou isso foi um morador da cidade, que gravou um vídeo que está repercutindo nas redes sociais: