Goiânia deve voltar a ter 100% de público em estádios após quase dois anos

Goiânia deve voltar a ter 100% de público nos estádios de futebol.

A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, pelo Twitter.

Pela rede social, o jornalista afirmou que a decisão teria sido tomada nesta quinta-feira (04) em uma reunião entre o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos), o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota) e o secretário municipal de Saúde, Durval Ferreira.

O jornalista ainda afirmou que a autorização liberaria a presença de crianças com até 12 anos de idade sem a necessidade de teste.

Entretanto, não foi revelado se há previsão para que houvesse essa retomada do público.

Caso, confirmado, nos próximos dias, Goiânia será a quinta capital do País a tomar essa decisão.

As demais são: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Vale ressaltar que, até agora, é permitido 30% da capacidade máxima de cada estádio.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia para comentar a informação, mas houve jogo de empurra entre as secretarias de Governo, Esporte e Saúde.

Por fim, recomendaram consultar as próximas edições do Diário Oficial do Município (DOM).