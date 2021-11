Não são apenas as apresentações musicais que estão retornando em Anápolis após a queda de casos de Covid-19. No próximo dia 03 de dezembro, o humorista e roteirista Afonso Padilha se apresentará na cidade com o “Show Solo”.

Os ingressos, que variam entre R$ 30 e R$ 90 já podem ser adquiridos diretamente pelo site Ingresso Digital. No mesmo endereço eletrônico consta que as entradas também estão sendo vendidas na Loja Hunt’s (Brasil Park Shopping), Studio Jeans (Anashopping) e DK Store (Bairro Jundiaí).

O evento deverá ter a duração de aproximadamente 60 minutos e está marcada para começar às 19h, no Teatro São Francisco. Já a classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

Afonso Padilha já esteve em Anápolis para apresentações solos e com o grupo de comédia 4 Amigos. Ele também já escreveu peças para o Porta dos Fundos, um dos canais com mais inscritos do país.

Atualmente, o comediante ostenta mais de dois milhões de seguidores no Instagram e mais de 424 milhões de visualizações no YouTube.

Goiânia

Além da Anápolis, Afonso Padilha também tem apresentação confirmada, no dia 04 de dezembro, no Teatro Goiânia. As sessões estão marcadas para ocorrer às 19h e 21h.

Os pontos físicos de vendas de ingressos estão localizados na Livraria Leitura (Goiânia Shopping), Lojas Seals (Shopping Bougainville) e Loja Seals (Shopping Passeio das Águas).

Mais informações sobre o show estão no site do Ingresso Digital.