Quase três meses após início das aulas, crianças de CMEI de Anápolis ainda não receberam uniformes

Ao Portal 6, diversos pais e mães denunciaram a situação e cobraram uma resposta

Davi Galvão - 19 de abril de 2024

Fachada do CMEI José Cupertino de Paula. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Ao levar os filhos para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), em Anápolis, uma das últimas preocupações que os pais deveriam ter é com relação ao uniforme das crianças.

Isso porque, assim como os materiais escolares, é atribuição da Prefeitura conceder o vestuário para os alunos.

Apesar disso, recentemente, o Portal 6 recebeu diversas denúncias de mães e responsáveis por crianças da unidade José Cupertino de Paula, localizada no bairro Industrial, região Sul da cidade, afirmando que, até esta quinta-feira (18), tais itens ainda não haviam sido entregues.

“A gente já está indo para maio, o primeiro semestre tá quase acabando, vão entregar só no Natal?”, questionou um pai, que preferiu se manter no anonimato.

Uma mãe destacou que, no caso dela, a situação só não ficou insustentável porque como o filho, que cursa o infantil V, já estava no CMEI no ano passado, ainda tem alguns dos uniformes antigos, o que não é a realidade de diversos outros alunos.

“Muita gente fala que é só comprar mais roupa, mas eles tiram o foco do problema. Não é que a gente tenha que comprar roupa para a escola, é um acordo. A Prefeitura se comprometeu, uma obrigação dela dar esse uniforme. Por que passar a mão na cabeça deles, mas atacar os pais”?, desabafou.

Além disso, todos os pais e mães ouvidos pela reportagem apontaram que, assim como diversos outros CMEI’s espalhados pela cidade, o José Cupertino de Paula também estava apresentando problemas financeiros, recorrendo a venda de alimentos, bazares e até mesmo doações para garantir itens básicos.

“Já teve vezes de pedirem no grupo dos pais dinheiro para poderem comprar produto de limpeza. Eu não estou falando que a gente não deve ajudar, mas isso a Prefeitura não devia cobrir?”, indagou um desses responsáveis.

O que diz a Prefeitura

Procurada pelo Portal 6, a Prefeitura de Anápolis admitiu que houve um atraso na produção dos uniformes e que a previsão de entrega foi readequada para a segunda quinzena de maio.

Com relação à falta de verbas, ela garantiu que tais débitos estariam sendo repassados através do Pafie e que, especificamente no caso do CMEI em questão, a unidade receberia o valor duas parcelas de R$ 15 mil, sendo referentes para 10 de maio e junho.

Leia a nota na íntegra: