Descubra como ver mensagem apagada no WhatsApp e não ficar na curiosidade

Com toda certeza você sabe que o WhatsApp deixa apagar mensagens enviadas. Logo, quando alguém envia um texto, foto, vídeo e, se arrepende, consegue apagar o conteúdo enviado para todos depois de enviá-lo. Mas, você sabe como ver mensagem apagada no WhatsApp?

Primeiramente, depois de apagada, a mensagem é excluída até mesmo da central de notificações no iOS (iPhone). Enquanto isso, no Android, a notificação aparece com o aviso de “Esta mensagem foi apagada”. A boa notícia é que graças a um recurso do Android, é possível ver o conteúdo de uma mensagem apagada mesmo assim.

Como ver mensagem apagada no WhatsApp:

1. Instale o Notification History Log que dá acesso direto ao log;

2. Abra-o e veja o registro de notificações do sistema. Procure por WhatsApp;

3. Por fim, toque na notificação e procure por android.text. Aqui esta a mensagem que foi, caso ela não esteja mais visível no WhatsApp;

O truque tem alguns pontos negativos:

Primeiro, o registro de notificações salva as informações apenas por algumas horas e é apagado caso o celular seja reiniciado. Além disso, a mensagem pode ser exibida somente se você viu ou interagiu com a notificação. Ademais, cada registro guarda apenas os primeiros 100 caracteres da mensagem. Por fim, fotos, vídeos e outros tipos de mídia não podem ser vistos pelo app.

Ainda assim, é um bom quebra-galho para quem está curioso sobre o que recebeu e não teve tempo de ver. Fora do novo recurso, também é possível recuperar mensagens que você deletou por engano no WhatsApp restaurando um backup.

