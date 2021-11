Governo de Goiás abre vagas gratuitas para Laboratório de Inclusão Multimídia

Quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho com mídias sociais essa pode ser uma excelente oportunidade.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) está com as inscrições abertas para as quatro primeiras turmas do Laboratório de Inclusão Multimídia “Luz, Câmera e Conexão”.

São 128 vagas para jovens e adolescentes com idade entre 12 e 21 anos em situação de vulnerabilidade social.

A perspectiva é de esses jovens sejam inseridos no mercado de trabalho, após acompanharem atividades de comunicação para mídias digitais.

Além disso, a iniciativa busca desenvolver competências emocionais, comportamentais, cognitivas sociais.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 19, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, no Jardim Novo Mundo.

É necessário levar documentos pessoais, comprovante de endereço dos últimos três meses e declaração ou freqüência escolar.

Os menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável.

As oficinas começam em dezembro e terão duração de três meses, com atividades presenciais e online.