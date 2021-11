Roberto inaugurará Hospital Alfredo Abrahão com a presença de ministro da Saúde e Ronaldo Caiado

A Prefeitura de Anápolis se organiza para inaugurar o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (antigo Cais Progresso) na manhã desta terça-feira (09).

O evento está previsto para ocorrer às 10h e deve contar com a presença do prefeito Roberto Naves (Progressistas), do ministro da Saúde Marcelo Queiroga e do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Mesmo com uma liminar do Tribunal de Contas dos Municípios (TCMGO) determinando o contrário, a unidade de saúde começará a funcionar com a gestão compartilhada com a Associação Beneficente João Paulo II, organização social pernambucana credenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em caráter emergencial.

O Portal 6 apurou que, internamente, a pasta tem a expectativa de que a medida seja reformada pela Corte nas próximas horas.

Com essa inauguração, o Hospital Municipal Jamel Cecílio será temporariamente desativado por determinação da Vigilância Sanitária.