Sicredi Celeiro Centro Oeste participa da II Feira de Renegociação de Dívidas do Procon Municipal de Anápolis

Com intuito de promover a retomada de crédito e a educação financeira para seus associados, a Sicredi Celeiro Centro Oeste estará entre as instituições parceiras da II Feira de Renegociação de Dívidas do Procon Municipal de Anápolis.

O evento, que será de 08 a 12 de novembro na sede do órgão, que fica na Av. Belo Horizonte – Vila Jussara, seguirá as medidas sanitárias exigidas pela Vigilância Sanitária local.

O gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jean Henrique Weihrich, ressalta que a ação com o Procon Anápolis é de suma importância no atual cenário e deve fomentar o auxílio aqueles que desejam renegociar suas dívidas e voltar a ter crédito.

“Nossos consultores estarão no evento presencialmente levando condições especiais de descontos para o pagamento à vista ou reparcelamento de dívidas, visando a quitação do débito. Além disso, o 13º salário pode ser uma boa oportunidade de renda extra para quem quer sair das contas em atraso”, explica Henrique.

Até dezembro de 2021, todas as agências da Sicredi Celeiro Centro Oeste também estarão com uma ação especial visando a melhoria da vida financeira de seus associados.

Para a ação de recuperação de crédito, os especialistas da marca traçaram estratégias, que será personalizada, no sentido de atender as necessidades conforme as condições de cada um.

Os descontos irão considerar a faixa de inadimplência (dias de atraso) e podem chegar a até 90%, de acordo com o regulamento de aplicação da cooperativa de crédito.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.