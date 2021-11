Carga com mais de 15 mil litros de vodka saída de Anápolis é interceptada

Começou a repercutir nas redes sociais uma grande apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o último final de semana, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

É que um caminhão, carregando uma carga de 15,3 mil litros de vodka, foi parado em uma abordagem de rotina e os agentes de imediato perceberam que havia algo errado.

Isso porque toda a bebida alcoólica, que saiu de Anápolis, estava sendo enviada para Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. No entanto, constava na nota fiscal que a entrega teria de ser feita para uma empresa goiana.

Dessa maneira, a nota fiscal dos produtos foi invalidada e as garrafas não poderiam estar sendo transportadas pela rodovia pernambucana sem a devida autorização.

O condutor do veículo alegou aos agentes que não sabia da irregularidade. Ele, porém, também precisou ser autuado por descumprimento da Lei do Descanso do motorista profissional.

O caminhão e toda a carga tiveram de ser retirados e, para a realização da regularização fiscal, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) precisou ser chamada para ir ao local.