“Sei que você é candidato ao Senado e vai ter uma votação esmagadora aqui”, aposta Roberto sobre Baldy

Presente na inauguração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, nesta terça-feira (09), o ex-ministro Alexandre Baldy foi elogiado e defendido por Roberto Naves.

Ambos são filiados ao Progressistas, partido que comanda o segundo maior número de prefeituras em Goiás depois do Democratas de Ronaldo Caiado.

“Anápolis precisa entender e reconhecer tudo o que Baldy fez por Anápolis”, iniciou Roberto.

Segundo o prefeito, obras como a pavimentação dos bairros Promissão e Polocentro não teriam sido possíveis sem a destinação de recursos. Até mesmo a UPA Pediátrica, espécie de cartão de visitas da gestão municipal, também não teria saído do papel sem o empenho do ex-ministro.

Por conta desse histórico de serviços prestados, Roberto aposta que Baldy será eleito senador se depender dos anapolinos.

“Sei que você é candidato ao Senado e vai ter uma votação esmagadora aqui. Achem um candidato ao Senado que já tenha feito tanto por Anápolis, que eu troco de apoio”, provocou.

Alexandre Baldy tenta também ser o candidato da chapa governista no pleito do ano que vem e tem como concorrentes no mesmo campo o também ex-ministro Henrique Meirelles (PSD), além dos deputados federais Delegado Valdir (PSL), Zacharias Calil (DEM) e João Campos (Republicanos).