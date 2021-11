“Fornecedor” de CNH ilegal cai em armadilha de vítima e é preso pela Força Tática Municipal

Depois de sofrer um prejuízo de R$ 8 mil, um morador de Anápolis conseguiu armar uma “emboscada” que resultou na prisão de um homem de 34 anos, nesta terça-feira (09).

Ao Portal 6, o capitão Lago, comandante da Força Tática Municipal, contou que a vítima havia entrado em contato com o suspeito, que teria como burlar o sistema para conseguir carteiras de habilitação fora dos procedimentos legais.

‘Não tivemos acesso ao documento para saber se era verdadeiro ou falso, mas foi cobrado o valor de R$ 8 mil para a aquisição da CNH, que foi pago. Com o dinheiro em mãos, o autor bloqueou a vítima no WhatsApp’, explicou o comandante.

Para tentar reverter a situação, o dono do dinheiro pegou um outro telefone, ligou para o “fornecedor” se passando por uma pessoa diferente e marcou um encontro.

Na hora combinada, a vítima avistou o suspeito e o deteve até a chegada dos agentes da Força Tática, que deram a voz de prisão e encaminharam todos os envolvidos à Central de Flagrantes.

“Lá, o autor relatou que recebia o valor de R$ 50 e apenas passava as quantias em dinheiro para um outro homem, que era responsável por fornecer o documento. O celular dele foi aprendido com as conversas com esse outro envolvido e a Polícia Civil agora vai seguir com as investigações”, afirmou o capitão Lago.

O detido foi autuado pelo crime de cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.