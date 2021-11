Calendário do Auxílio Brasil em novembro: veja as datas de pagamento do benefício

Você já deve estar sabendo que com o fim do auxílio emergencial, o governo está trabalhando nos últimos detalhes do seu novo programa social, que substitui o Bolsa Família. Por conta disso, muitos brasileiros querem saber quando começa o pagamento. Então, veja agora o calendário do Auxilio Brasil em novembro!

Antes de tudo, vale lembrar que todas as pessoas que já estão cadastradas no Bolsa Família receberão o novo benefício automaticamente durante este mês. Para te ajudar a saber quando você vai receber o Auxílio Brasil, listamos a seguir todas as datas do pagamento que serão realizadas em novembro. Aproveite para saber qual será o valor do novo benefício.

Quando começa?

Em resumo, a liberação do dinheiro terá início no dia 17 de novembro e se estenderá até o dia 30. Assim, o pagamento será depositado de acordo com o calendário atual do Bolsa Família, que costuma ser pago nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Veja a seguir o calendário do Auxilio Brasil, que continua sendo definido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Auxílio Brasil em novembro:

1ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

– Beneficiários com NIS final 1: recebem dia 17 de novembro;

– NIS final 2: recebem dia 18 de novembro;

– Beneficiários com NIS final 3: recebem dia 19 de novembro;

2ª semana de pagamento do Auxílio Brasil

Ademais, tradicionalmente o benefício não é liberado aos finais de semana. Sendo assim, o pagamento será retomado no dia 22, veja quem recebe:

– Beneficiários com NIS final 4: recebem dia 22 de novembro;

– Beneficiários com NIS final 5: recebem dia 23 de novembro;

– NIS final 6: recebem dia 24 de novembro;

– Beneficiários com NIS final 7: recebem dia 25 de novembro;

– Beneficiários com NIS final 8: recebem dia 26 de novembro;

3ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

Por fim, os beneficiários que recebem através do NIS 9 e 0 3ª serão os últimos a receber o Auxílio Brasil. Veja:

– Beneficiários com NIS final 9: recebem dia 29 de novembro;

– Beneficiários com NIS final 0: recebem dia 30 de novembro;

Qual o valor do Auxílio Brasil?

Para quem não sabe, era esperado que o benefício pago este mês fosse de pelo menos R$ 400 conforme anunciado anteriormente. No entanto, o Governo Federal ainda aguarda a definição das fontes de recurso para custear o novo benefício.

Diante disso, a quantia paga em novembro será corrigida em 17,84%. Isso corresponde a R$ 222. Mas a partir de dezembro, a expectativa é de que comece a ser pago um complemento o que fará com que o benefício passe a ser de R$ 400 mensais por família.