Carlos Hassel Mendes receberá comenda na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (12)

Como reconhecimento pelo trabalho e contribuição para a Medicina do Estado de Goiás, o reitor da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, o médico Carlos Hassel Mendes, receberá a comenda Nabyh Salum, concedida anualmente a sete médicos goianos de destaque em sua atuação. A cerimônia será nesta sexta-feira, às 20 horas, na Assembleia Legislativa.

A comenda é concedida desde 2017 – o projeto que instituiu a honraria na Casa é de autoria do deputado estadual Helio de Sousa.

As indicações dos agraciados são feitas pela Associação Médica de Goiás (AMG), Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), Associação dos Hospitais de Alta Complexidade de Goiás, Sindicato dos Médicos, Academia Goiana de Medicina, Mesa Diretora da Alego e Comissão de Saúde da Alego.

Carlos Hassel Mendes foi indicado pela Associação Médica de Goiás.

“Eu me sinto muito honrado por ter sido indicado dentre profissionais de excelência do nosso Estado. A iniciativa do deputado Helio de Sousa demonstra seu reconhecimento e valorização dos médicos de nosso Estado. Meu sentimento é de gratidão”, declara.

Biografia

Com um vasto currículo político, educacional e médico, Carlos Hassel Mendes da Silva possui uma trajetória de destaque no Estado de Goiás. Nasceu no dia 1º de março de 1952, em Ceres (GO). Possui 69 anos de idade. É casado com Juliana de Oliveira Hassel Mendes, sua leal companheira que está ao seu lado em todos os desafios que a vida lhe apresenta.

Carlos Hassel é orgulhoso de seus três filhos: Tiago, Joab e Daniel. A alegria extra vem dos netos do vovô coruja: Gabriel, Téo, Mateus e Luísa. Ele é filho da enfermeira Eudméia Hassel da Silva e de Domingos Mendes da Silva, médico, ex-prefeito de Ceres, ex-deputado estadual.

O currículo profissional demonstra seu brilhantismo. Concluiu o curso de Medicina na Universidade de Brasília em 1975. Fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital de Base, em Brasília, de 1976-77.

Na vida política e parlamentar não foi diferente: foi prefeito de Ceres, 1983-1988; deputado estadual 12.ª Legislatura, 1991-1994; deputado federal,1995-1999.

Foi ainda secretário da Saúde de Goiás, governo Maguito Vilela, 1995-1997; secretário de Integração e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Anápolis, abril de 2002. A Educação se tornou ao longo da vida uma de suas maiores paixões.

Foi Reitor da UniEVANGÉLICA, Centro Universitário de Anápolis no ano de 2004. Exerceu também o cargo de presidente da Associação Educativa Evangélica, Anápolis, de 1986 a 1990. Foi ainda diretor-geral da Evangélica – Faculdades Integradas de 1999-2001.

Atuou também como diretor clínico do Hospital das Clínicas Centro Goiano, Ceres, GO; e do Hospital Memorial Batista do Centenário, Goiânia, GO. Atualmente é reitor da Universidade Evangélica de Goiás.

Nabyh Salum

O médico Nabyh Salum, que dá nome à comenda, nasceu em 5 julho de 1933, em Três Corações (MG). Diplomado médico em 1960, pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil (RJ), fez pós-graduação em Radiologia e Medicina Nuclear.

Participou da fundação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Academia Goiana de Medicina, da Sociedade Goiana de Radiologia, do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, além da Unimed Goiânia.

Foi professor concursado da Faculdade de Medicina da UFG por 36 anos. Foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina durante 10 anos e membro do Conselho Fiscal da Associação Médica Brasileira. Dirigiu o Hospital das Clínicas da UFG em 1984, e foi diretor e presidente da Clínica São Mateus. Nabyh Salum morreu em 2016.

De acordo com a Lei, sancionada pelo então Governador Marconi Perillo, a homenagem será concedida anualmente a personalidades, preferencialmente por ocasião das festividades alusivas ao Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro.