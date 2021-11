Sandy diz que já contracenou com ator que tinha ‘hálito não muito bom’

Karina Matias, de SP – No segundo episódio de Sandy+Chef, programa culinário que estreia nesta quinta (11) na HBO Max, a cantora revela uma experiência ruim que viveu como atriz. “Uma vez contracenei com um ator que comia sashimi que não era de muita qualidade e o hálito não era muito bom. Depois, ele vinha me beijar”, diz.

A artista, que já fez filmes, participações em séries e protagonizou uma novela (“Estrela-Guia”, em 2001) e o seriado “Sandy e Junior” (1999-2002), não deu mais detalhes sobre quem seria o ator. A revelação é feita enquanto ela prepara um sashimi, seguindo o passo a passo do chef Murakami.

Versão nacional de Selena+Chef, o programa mostra Sandy preparando receitas a partir do ensinamento de chefs. Além de Murakami, participam da produção Paola Carosella, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante.

O jornal Folha de S.Paulo assistiu aos dois primeiros episódios. Diferentemente de Selena Gomez, 29, que na versão original da atração se atrapalha ao fazer uma omelete e quase coloca fogo em sua casa ao cozinhar um polvo –o que garante muito da graça do programa–, a cantora brasileira demonstra talento na cozinha, mesmo afirmando não ter prática.

O desafio maior parece ter sido dos chefs convidados por causa das restrições alimentares da artista. Receitas com alho são proibidas, porque Sandy tem intolerância e não gosta do tempero. Ela também evita cebola –dois dos ingredientes mais populares na culinária brasileira.

“Foi um desafio para os chefs, coitados. Mas eu sou testemunha que é possível comer comida boa sem alho e até sem cebola. É bom ver as alternativas. Têm muitas opções de tempero que a gente pode usar e deixar a comida maravilhosa”, afirma.

Link para trailer do programa no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9esek_b3YSg