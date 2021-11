CAOA Montadora abre vagas para contratar pessoas com deficiência para fábrica de Anápolis

Considerada uma das empresas mais importantes do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CAOA Montadora está com vagas abertas para contratar novos funcionários.

As oportunidades para trabalhar no local são exclusivamente destinadas às pessoas da cidade com deficiência, seja visual, cognitiva, auditiva ou física.

São diversas as funções ofertadas e, por isso, os interessados só precisam enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Na hora do envio, aqueles que possuírem o certificado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também devem anexar o documento junto ao currículo.

Mais informações também podem ser obtidas pelos candidatos através do WhatsApp (62) 3098-9016.