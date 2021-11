Queda de temperatura, chuva e ventania: veja como será o final de semana em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Quem fez planos para sair neste final de semana deve ficar precavido. É o que se pode dizer a partir da estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Goiás.

No sábado (13), a região Central do estado, onde estão Goiânia, Aparecida e Anápolis, deve encarar chuva. Para a capital, as temperaturas devem variar entre 20ºC e 26ºC no sábado(13), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O clima de Aparecida vai ser nublado com pancadas de chuvas, com temperatura mínima de 17ºC e 23ºC para a temperatura máxima.

Já Anápolis deve encarar um clima um pouco mais frio, com mínima de 17ºC e máxima de 25ºC, também com expectativa

No domingo (14) a situação vai ser bem parecida. A Grande Goiânia deve enfrentar pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 25ºC. A maior cidade interiorana de Goiás terá novamente temperaturas mais baixas, entre 16ºC e 22ºC.

Volume de chuva

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) fez a estimativa do volume de chuva que devem cair nos próximos dias.

A previsão indica que os índices vão variar entre 20 mm, no Norte de Goiás (onde ficam os municípios de Porangatu, Uruaçu) a até 35 mm na região Oeste do estado (Iporá, Paraúna).

Já as regiões Sul (Catalão, Itumbiara) e Sudoeste (Santa Helena, Jataí) vão encarar chuvas na mesma medida, com previsão de 30 mm no índice pluviométrico. Para a região Central, a quantidade de água que vai cair do céu deve ser de 25 mm.