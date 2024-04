Policial de Anápolis está entre as vítimas de acidente fatal na BR-364

Militar foi resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após chegar ao hospital

Thiago Alonso - 24 de abril de 2024

Militar faleceu na noite desta quarta-feira (24). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Anapolino, Gledison Rosalen Abib está entre as vítimas fatais do grave acidente que deixou quatro militares mortos na BR-364, na altura do município de Caçu, na noite desta quarta-feira (24).

O policial, de 34 anos, atualmente lotado no Comando de Operações de Divisas (COD), foi o único resgatado com vida do local. Porém, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após ser levado para um hospital da região.

Com uma carreira marcada pelo profissionalismo e especialização em patrulhamento tático, o subtenente deixa um legado de serviço dedicado à segurança pública.

Seu currículo incluía passagens por diversos batalhões e formação para as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), refletindo o compromisso com a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

A perda do subtenente Gleidson é profundamente lamentada pela comunidade militar e pela comunidade de Anápolis.