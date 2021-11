Aparecidense faz o dever de casa, empata com o Campinense e conquista título inédito para Goiás

A Aparecidense é campeã da Série D do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Campinense (PB) na partida de ida por 1×0, a equipe fez o dever de casa jogando no Anníbal Batista de Toledo e empatou por 1×1. Os gols da partida deste sábado (13) foram marcados por Samuel, para a equipe goiana e Dione, para os paraibanos.

O título coroa um um trabalho cujo principal objetivo já havia sido conquistado no mês de outubro: o acesso para a Série C do Brasileirão.

A conquista do Camaleão, como é conhecida a equipe, é a primeira de uma equipe da região Centro-Oeste na competição. Além disso, a Aparecidense se torna o primeiro time de fora da capital de Goiás a vencer um título a nível nacional no futebol.

A equipe fez uma campanha quase irretocável na Série D. Em 24 jogos foram 13 vitórias, 07 empates e 04 derrotas. O artilheiro do time na competição foi o atacante Alex Henrique, com 06 gols marcados.

Agora a equipe volta as atenções para a temporada 2022, onde terá calendário cheio com a disputa do Campeonato Goiano e da Série C.