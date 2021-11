A cantora Maraisa, 33, da dupla com Maiara, usou suas redes sociais neste sábado (13) para falar sobre a saudade e o luto que sente após a morte da amiga Marília Mendonça, no último dia 05, aos 26 anos, em um acidente aéreo no interior de Minas.

“Marília Mendonça é a irmã que a vida nos presenteou, como somos honradas em ter compartilhado tantos momentos juntas. Existem algumas coisas que estão em um nível de gratidão tão elevado que as lágrimas não podem tocar”, afirmou a cantora, que também postou o público de seu show na cidade paranaense de Apucarana cantando “De Quem é a Culpa”, de Marília.

“Você fez todo mundo se questionar em relação ao bom uso do tempo. E por falar em tempo, você conquistou a eternidade, está nas paradas nacionais e internacionais, nas paredes em arte urbana pelas ruas, nos painéis pelo mundo, nas camisetas, tatuagens, cartas, postagens, repertórios, nas orações e estará para sempre em nossos corações.”

Maraisa finalizou afirmando que onde estiverem Maiara e Maraisa, estará também Marília Mendonça. Juntas as três anunciaram recentemente o projeto As Patroas, que sairia em turnê no próximo ano. O produtor Junior Campi já afirmou que a intenção é manter a programação, até mesmo como forma de homenagear a cantora.

“Maiara e Maraisa, Deus vai nos abençoar e nos dar forças para levarmos o projeto Patroas para frente e ela olhar lá de cima e ter orgulho do que estava sendo a maior realização da vida dela”, afirmou ele no início da semana. A assessoria das cantoras, no entanto, não confirmou se o projeto será mantido.

Conhecida como rainha da sofrência, Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.