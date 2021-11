Maurício Souza repercutiu a recente entrevista de Pabllo Vittar no programa ‘Conversa com Bial’, da TV Globo. Em seu perfil no Instagram, o jogador de vôlei rechaçou a frase da cantora, que o chamou de criminoso.

“Não sou criminoso. Respeito as pessoas e exijo ser respeitado também. Sou um pai de família e seguirei defendendo as nossas crianças e o que acredito sempre”, escreveu ele.

Em participação na atração global com o jogador Douglas Souza, Pabllo comentou a decisão do Minas Tênis Clube em desligar o atleta após as acusações de uma fala homofóbica.

“Em 2021, não temos mais tempo para essas falas. É muito errado pensar que isso é só um comentário, que isso é um achismo, que isso é ‘minha opinião’. Opinião homofóbica é crime, então lide com as consequências”, disse a cantora.

Recentemente, uma postagem com fala homofóbica feita pelo jogador de vôlei Maurício Souza gerou uma série de posicionamentos contra a homofobia e culminou com a demissão do jogador do Minas Tênis Clube.

Tudo começou após uma publicação sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent. O post gerou uma troca de farpas com Douglas Souza – os dois foram companheiros de equipe e na seleção brasileira de vôlei.

Veja o desabafo de Maurício na integra:

“Há um mês, fiz uma publicação aqui nas minhas redes sociais e até hoje sou atacado de todas as formas por conta disso.

Na condição de pai de família, emiti uma opinião sobre o tipo de conteúdo que não julgo adequado para as nossas crianças. Isso não faz de mim um criminoso em nenhuma hipótese.

Sou um trabalhador! Sei de onde eu vim e de tudo que construí com muita luta. Mesmo tendo me retratado publicamente, a patrulha da internet segue ameaçando a mim, a minha família, clubes, patrocinadores, instituições.

A censura digital me tirou do vôlei, desconsiderando tudo que fiz pelo Brasil nas quadras.

Quero agradecer a todos pelas mensagens de apoio e carinho nesses dias que não têm sido fáceis e afirmar que não vou me intimidar.

Não sou criminoso. Respeito as pessoas e exijo ser respeitado também. Sou um pai de família e seguirei defendendo as nossas crianças e o que acredito sempre.”