Defensoria Pública de Goiás abre concurso com salário de R$ 7 mil

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) está com processo seletivo aberto para vagas de estágio de pós-graduação, além de assessoria técnica.

As seleções passam por três etapas: envio de currículo, prova escrita e entrevista. As inscrições são gratuitas e encerram na próxima sexta-feira (19).

No caso do estágio de pós-graduação de Direito é para atuação no período matutino, na 6ª Defensoria Pública Especializada em Execução Penal da capital.

A bolsa estágio é de R$ 1.510, além de auxílio transporte de R$ 150. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]

Já a diretoria de tecnologia da informação está selecionando profissionais com formação superior completa em Tecnologia da Informação.

O cargo tem 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7 mil. Entre as funções desempenhadas está a condução de estudos técnicos sobre data analytics de devops Java; apoio às iniciativas de inovação de omnichannel, chatbot e dashboard.

Os candidatos selecionados na fase curricular serão convocados por e-mail para a prova escrita, ainda sem data definida.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] até o próximo dia 19.