A Fazenda 13: MC Mirella pede divórcio de Dynho após comportamento em reality

MC Mirella deu entrada no processo de divórcio do dançarino Dynho Alves, que participa da A Fazenda 13 (Record) . A funkeira tomou a decisão após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influencer Sthe Matos.

“Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’ como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, escreveu a funkeira no Twitter.

Mirella considerou reprovável o comportamento do marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influencer no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento do marido dentro de A Fazenda 13.

“Portanto, após analisar criteriosamente o reiterado comportamento de desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada e irreversível”, disse Mirella.

A cantora falou que não vai comentar mais nada sobre o assunto e pede a compreensão de todos. Mas ela não deseja mal ao ex-marido e torce para que ele vença o reality. “Continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo como sempre muita sorte e sucesso para ele.”

Antes de Mirella pedir o divórcio, Dynho e Sthe já foram criticados pelos outros participantes de A Fazenda pela proximidade e troca de carinhos. Em uma dinâmica, Rico falou em uma briga com Sthe falou que ela não respeita o noivo porque “fica alisando homem”.

Irritado, Dynho falou que tem a influencer como uma irmã e que iria continuar a trocar carinhos com a peoa e que não se importava com o que o público estava achando. Ele também disse que tem uma mulher linda e que não precisava sair com outras.

“Eu respeito a mulher [Mirella] que eu tenho lá em casa. Uma mulher maravilhosa, gostosa e rica. Não sou trouxa, babaca de fazer isso com o microfone no peito e um monte de câmeras”, disse Dynho.