Anápolis terá reforço no transporte coletivo para atender participantes do Enem 2021

O próximo domingo (21) é de clima muito tenso e decisivo para vários jovens brasileiros.

Isso porque a data marca a primeira etapa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2021, principal porta de entrada para as universidades públicas do país.

Segundo balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quase 130 mil moradores de Goiás estão inscritos para fazer a prova.

E para atender a demanda de participantes de Anápolis que precisam se deslocar para os locais de prova, a Urban já está preparando linhas de reforço na cidade. A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo diretor-jurídico e dono da empresa, Carlos Leão.

O objetivo é ofertar linhas que levem todos até as proximidades dos endereços, dentro do prazo estipulado para o início da avaliação, de forma que não se atrasem.

Os detalhes de operação das rotas ainda serão definidos e divulgados pela concessionária do transporte público.

Locais de prova

Os estudantes que tiverem quaisquer dúvidas acerca do local de realização do exame podem consultar a Página do Participante, através do próprio site da Inep.

Por conta da pandemia da Covid-19, a lista de obrigações para este ano é um pouco diferente e os inscritos precisam se atentar para não serem barrados na entrada.

O que levar para o Enem 2021:

documento de identificação com foto (RG, CNH, passaporte, etc);

caneta esferográfica na cor preta com tubo obrigatoriamente transparente;

máscara de proteção contra a Covid-19, que deve ser mantida durante todo momento;

apesar de não obrigatório, é recomendável que os participantes também levem alimentação e água (em embalagens sem rótulo) e também o cartão de confirmação de inscrição.

O que não levar para o Enem 2021: