Motorista de caminhão embriagado bate em mais de cinco carros em frente a casamento em Anápolis

Momento foi de pânico para mulher que passava pela rua junto com o filho pequeno, tendo o próprio veículo acertado

Natália Sezil - 21 de junho de 2025

Pelo menos cinco veículos foram acertados pelo caminhão. (Foto: Acervo Pessoal/Renata Pedroso)

A noite deste sábado (21) representou um momento de pânico para uma moradora de Anápolis que teve o carro acertado por um motorista de caminhão em frente à capela Santa Maria das Vitórias, na Vila Santa Rita.

Renata Pedroso registrou, em vídeo, algumas das avarias causadas pelo veículo de grande porte. Ela contou ao Portal 6 que o condutor estava visivelmente embriagado – “e mata uma pessoa facilmente, nesse estado”.

Segundo a moradora, ele “jogou o caminhão para cima dos carros”, acertando, pelo menos, cinco veículos apenas naquela rua – sendo que todos teriam sofrido grandes estragos.

Ninguém saiu machucado, mas o susto foi grande para a mulher, que levava como passageiros a mãe e o filho, de apenas cinco anos. Ela relatou que estava ali justamente por conta do casamento que acontecia na capela, para onde a mãe dela iria.

O que deveria ser um ato comum se tornou um momento ruim. “Tive uma crise de pânico ali na hora. Não conseguia tirar meu filho da cadeirinha, já que ele estava preso pelo cinto de segurança“, explicou. Apesar disso, a família passa bem.

Pessoas que testemunharam as batidas teriam tentado tirar o motorista de dentro do caminhão, mas sem sucesso. Com isso, ele teria fugido na direção do Ceasa, no Setor Sul.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve presente no local. Agora, as autoridades devem empreender diligências para localizar o suspeito.

