Grave acidente em rodovia goiana tira a vida de quatro pessoas da mesma família

Um grave acidente tirou a vida de quatro pessoas da mesma família nesta quinta-feira (18). Ocorreu na BR-070, próximo a Jussara, na região Noroeste de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na altura do km 321 da rodovia. Mãe, irmão e dois filhos morreram na hora.

O automóvel, um GM/Onix, seguia em direção a Aragarças quando a condutora, de 56 anos, perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto carregado com calcário.

“No carro, de placas de Santa Fé de Goiás, estavam um casal de filhos da condutora, de 29 e 30 anos, e o irmão dela, de 70 anos de idade. Eles não resistiram aos ferimentos provocados pelo impacto”, comunicou a PRF.

De acordo com o órgão, chovia no momento do acidente. A Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Científica foram mobilizados.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da Cidade de Goiás e caberá a Polícia Civil (PC) investigar o caso.