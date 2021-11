PRF pede ajuda para localizar caminhoneiro que provocou grave acidente em Anápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou as imagens que mostram o momento exato do acidente registrado no começo da tarde, no km 437 da BR-153, na altura do condomínio Residencial Belas Artes, em Anápolis.

Pelas imagens é possível ver quando um caminhão desgovernado colide fortemente com dois veículos de passeio que estavam logo à frente. Os carros tinham reduzido a velocidade para passar por uma lombada e foram empurrados para fora da pista, sendo que um capotou e parou com os pneus para cima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Apesar da pancada, o condutor do caminhão não parou para prestar socorro e seguiu no sentido Goiânia. O registro mostra que se trata de uma carroceria baú, tipo câmara fria, com alguns animais desenhados na lataria.

O condutor de um dos veículos de passeio sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Através da divulgação do momento do acidente, a PRF solicitou que a população, caso tenha informações sobre o paradeiro do caminhoneiro, entre em contato através do 191 para que ele seja localizado e responsabilizado.

O ato de evadir do local de um acidente e omitir socorro pode resultar em pena de até um ano.