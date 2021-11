Acidente na BR-153 deixa carros destruídos e trânsito lento, em Anápolis

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (19), na BR-153, no perímetro urbano de Anápolis, nas proximidades do condomínio Residencial Belas Artes.

Testemunhas afirmaram ao Portal 6 que tudo fluía tranquilamente quando um caminhão e dois veículos de passeio se envolveram em uma forte colisão.

O veículo de grande porte teria fugido do local e imagens feitas por condutores mostram que os dois carros menores ficaram totalmente destruídos, sendo que um deles parou de ponta cabeça.

Duas Unidades de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão no local para prestar atendimento às vítimas, que preliminarmente não teriam tido ferimentos graves.

Populares também já acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fazer o controle do trânsito, que está lento, e para evitar novos acidentes.

Mais informações a qualquer momento.