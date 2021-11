Rafael Lara vence em eleição apertada e será o novo presidente da OAB Goiás

O advogado Rafael Lara Martins (Compromisso OAB) será o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Goiás (OAB Goiás).

Apoiado pela atual gestão, Rafael Lara somou 39,57% dos votos válidos e comandará a entidade pelo próximo triênio (2022-2024).

A nova diretoria da Seccional, além de Rafael Lara, será integrada pelo vice-presidente, Thales José Jayme; secretária-geral, Talita Hayasaki; secretaria adjunta, Fernanda Terra; e pelo tesoureiro Eduardo Cardoso Jr.

O segundo colocado foi Pedro Paulo de Medeiros (Muda OAB), com 34,11% dos votos. Em terceiro ficou Rodolfo Mota (Ordem Unida) com 14,92%. A última colocada foi Valentina Jungmann, da OAB Pra [email protected] , com 11,40%.

No total, 25.549 advogados estavam aptos a votar. Destes, 18.966 foram as urnas (74,23%). Foram registrados 252 votos em branco e 320 nulos.