O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando e talvez a redação possa ser para muitos um bicho de sete cabeças. Porém, o estudante precisa ter em mente que é nela que se tem a oportunidade de mostrar o que pensa e como pensa. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos para você 6 erros que podem zerar a nota da redação do Enem. Confira:

6 erros podem zerar a nota da redação do Enem:

1. Fuga ao tema

Primeiramente, o tema da redação do Enem é de extrema importância! Além disso, ele sempre está relacionado aos textos motivadores. Logo, vale muito selecionar as informações e relacioná-las aos conceitos aprendidos ao longo da vida. E, por fim, depois disso, o candidato começa a escrever. Por isso, quando alguém foge ao tema, a redação é anulada, já que a compreensão da proposta de redação é uma das competências exigidas pelo Enem.

2. Não atendimento à estrutura do texto dissertativo-argumentativo

Em seguida, o texto deve ser escrito em prosa, ou seja, nele haverá linhas contínuas e parágrafos. Além disso, deverá atender à estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Portanto, o candidato que não atender a essa estrutura será desclassificado automaticamente!

Vale lembrar que no texto dissertativo-argumentativo uma tese (opinião) deverá ser apresentada sobre o tema proposto, os argumentos devem ser contundentes, pois devem confirmar ou refutar a opinião apresentada.

3. Redação em branco

Por mais que seja óbvio, não podemos descartar essa possibilidade. Basicamente, se o objetivo da prova é conhecer o nível linguístico do candidato, se ele não produz a redação, não pode obter nota.

4. Texto insuficiente

Tanto quanto deixar o texto em branco, o candidato que apresentar um texto com menos de sete linhas terá sua redação anulada. Isso porque, ele não cumpriu o mínimo de linhas exigidas. No geral, isso demonstra, entre outros fatores, dificuldade de “pensar por escrito”, requisito básico esperado pelas universidades.

5. Textos que contenham impropérios, desenhos e afins

Além disso, a redação não pode apresentar nenhum tipo de identificação. Portanto, qualquer imagem ou desenho, por menor que seja, anulará a prova. Isso também ocorrerá se houver ofensa a alguém (impropérios).

6. Parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto

Por fim, esse critério de anulação está estabelecido para evitar que candidatos desrespeitem o exame. Isso quer dizer que anula a redação que coloca no meio do texto coisas que que não tenham nenhuma conexão com o tema ou com a tipologia textual. Por exemplo, receitas de macarrão, hinos de futebol, biografias e afins.