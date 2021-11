Delegado Waldir denuncia esquema e diz que não é Bolsonaro quem manda no governo

Em entrevista ao The Intercept publicada neste sábado (20), o deputado goiano Delegado Waldir (PSL) denunciou como funciona o esquema do “orçamento secreto” e afirmou que não é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que manda no governo.

Segundo Waldir, o controle dos investimentos do Governo Federal “saiu dos ministérios” e “ficou concentrado” nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). “Ele é quem carrega o governo. Quem manda no governo hoje é o Lira. Não é o Bolsonaro, é o Lira”.

O deputado também revelou o que teria ocorrido internamente durante a eleição que levou Lira ao comando da Câmara Federal. “A promessa de R$ 10 milhões em emendas do orçamento secreto para cada deputado que votasse em Lira. É o Bolsolão, o esquema de compra de votos do governo Bolsonaro”, disse.

O esquema do “orçamento secreto” consiste na compra de votos por intermédio de emendas do relator, um modelo novo de rubrica de gastos que totaliza o montante de R$ 18,5 bilhões em 2021, propostos por deputados cujos nomes são guardados em sigilo pela Câmara.

“Waldir diz ter recebido a oferta de R$ 10 milhões em emendas em troca do voto em Lira. Pode ter sido até mais. Waldir, em dado momento da conversa, disse que outros R$ 10 milhões foram acordados no mesmo período, mas ele não soube precisar se também em troca do voto em Lira ou da aprovação de algum outro projeto à época”, destacou o The Intercept.

Sem a transparência devida, o deputado lembrou que as emendas secretas teriam se tornado peças de barganha para que Lira aprove projetos de interesse do governo ou dele mesmo. O pagamento foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após decisão liminar da ministra Rosa Weber.